وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات إن 49 شخصا أصيبوا بالمرض بسبب الهامبرجر الذي يزن ربع باوند في 10 ولايات على رأسها كولورادو.وانخفضت أسهم سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في العالم بنحو 6% في تعاملات ممتدة، وقال أحد تجار الماشية إن تفشي المرض قد يضغط أيضًا على العقود الآجلة للماشية الأمريكية يوم الأربعاء من خلال تهديد الطلب على لحوم البقر.وأفاد جميع من تمت مقابلتهم كجزء من تفشي المرض أنهم تناولوا الطعام في ماكدونالدز قبل بدء مرضهم، وذكر معظمهم أنهم تناولوا همبرجر ربع باوند، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.لم يتم تحديد المكون المحدد المرتبط بالمرض بعد، لكن المحققين يركزون على البصل الطازج المقطع وشرائح اللحم البقري الطازجة، حسبما قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وتم الإبلاغ عن معظم الأمراض في كولورادو ونبراسكا.وقال سيزار بينيا، كبير مسؤولي سلسلة التوريد في ماكدونالدز أمريكا الشمالية في بيان: "تشير النتائج الأولية للتحقيق إلى أن مجموعة فرعية من الأمراض قد تكون مرتبطة بالبصل المبشور المستخدم في ربع باوندر والذي تم الحصول عليه من مورد واحد يخدم ثلاثة مراكز توزيع".