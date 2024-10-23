الخارجية الامريكية تتحدث عن خطة "انهاء الحرب" ومستقبل الحكم في غزة

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور في جولة جديدة استهلها من الأراضي المحتلة، ان السنوار كان العائق أمام مفاوضات وقف إطلاق في غزة، معتبرا انه "حان الوقت كي تحول إسرائيل النجاح العسكري إلى إستراتيجي"، بحسب تعبيره.وأضاف انه " نعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق في لبنان".وأكد أنه "يتبقى أمران هما إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب وندرس إمكانية وضع صيغ جديدة لتحقيق الهدفين"، الى انه "لدينا خطط واضحة بشأن المستقبل في غزة بعد الحرب".وأكد انه "يتعين وجود خطط ملموسة للمضي قدما في غزة بعد الحرب، ونعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في غزة، كما نرفضتماما إعادة احتلال إسرائيل للقطاع".وأشار الى انه "من المهم أن ترد إسرائيل على هجوم إيران بطرق لا تؤدي إلى تصعيد أكبر".