بيل غيتس يدعم هاريس "سرا" بـ50 مليون دولار

وبحسب الصحيفة، كان من المفترض أن يظل التبرع طي الكتمان.ولم يؤيد غيتس، أحد مؤسسي شركة "مايكروسوفت" هاريس علناً، لكنه أعرب عن قلقه بشأن شكل رئاسة الثانية في محادثات خاصة هذا العام مع الأصدقاء وغيرهم.وأضافت الصحيفة: "لا تربط غيتس علاقة عميقة بهاريس، لكنه أشاد بعمل بايدن-هاريس بشأن تغير المناخ".وقال غيتس إنه قدم تبرعه إلى منظمة "فيوتشر فوروورد" Future Forward، وهي المجموعة الرئيسية لجمع التبرعات الخارجية التي تدعم هاريس، وفقًا لمطلعين على الأمر.وقال اثنان من الأشخاص الذين تم إطلاعهم على الأمر إن غيتس تحدث عن تبرعه لصالح هاريس مع نظرائه، بما في ذلك مايك بلومبرغ، عمدة مدينة نيويورك السابق والداعم الرئيسي لمنظمة Future Forward والذي فكر في تقديم تبرع بحجم مماثل.وذهب تبرع غيتس على وجه التحديد إلى الذراع غير الربحية لمنظمة Future Forward، وهي منظمة Future Forward USA Action، والتي لا تكشف عن مانحيها. "لذا فإن أي مساهمة من غيتس لن تظهر أبدًا في أي ملف عام"، وفق الصحيفة.