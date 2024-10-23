خاتم حسن نصرالله بمزاد علني في إيران وريعه للشعب اللبناني (صورة)

نيوز – دوليات



أفادت "إرنا" الإيرانية، أن شبكة "أفق" تعتزم بيع خاتم العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله الذي قتل في غارة إسرائيلية الشهر الماضي في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني.





وكان رحماندوست قد تلقى الخاتم كهدية من نصرالله أثناء زيارته لإيران عام 2014. وقال النائب في مجلس الشورى الإيراني، مجتبى رحماندوست، لشبكة "أفق" إن الخاتم الذي تلقاه كهدية من نصر الله منذ فبراير 2014، سيتم بيعه في مزاد علني يعود ريعه للشعب اللبناني وستفتح المزايدة عليه بمبلغ قدره 5 مليارات تومان ما يعادل تقريبا 113 ألف دولار.وكان رحماندوست قد تلقى الخاتم كهدية من نصرالله أثناء زيارته لإيران عام 2014.

يذكر أنه في 27 سبتمبر الماضي، اغتال الإسرائيلي نصرالله في قصف جوي على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأعلن الحزب، في بيان يوم 28 سبتمبر، أن "نصر الله التحق برفقائه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحو 30 عاما".



فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل صفت الحساب باغتيال نصر الله".