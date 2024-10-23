مواقع مختصة تكشف أسعار السكن حول العالم.. أين موقع العراق؟

دفعت هذه الأهمية المعماري المصري الراحل حسن فتحي إلى مقولته الشهيرة: "800 مليون نسمة من فقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب سوء السكن، هؤلاء هم زبائني".وقد يعود هذا إلى الانخفاض الشديد في قيمة الجنيه المصري مقابل ضمن الإجراءات التي كان آخرها في مارس/ آذار الماضي.وحسب النسخة البريطانية لموقع (فايندر) الأسترالي المتخصص في المقارنات الرقمية، فإن أغلى 10 بلدان العالم في متوسط أسعار السكن لعام 2023 جاءت كالتالي:هونغ كونغ 31 ألفا و681 دولاراسنغافورة 21 ألفا و691 دولاراسويسرا 16 ألفا و991 دولاراكوريا الجنوبية 13 ألفاو210 دولاراتلوكسمبورغ 12 ألفا و23 دولاراالصين 8 آلاف و579 دولاراتايوان 8 آلاف و501 دولارإسرائيل 8 آلاف و490 دولاراأستراليا 7 آلاف و919 دولاراألمانيا 7 آلاف و226 دولاراهونغ كونغ (الصين) 1.9 مليون دولارزيورخ (سويسرا) 1.55 مليون دولارسول (كوريا الجنوبية) 1.3 مليون دولارسنغافورة 1.28 مليون دولارجنيف (سويسرا) 1.22 مليون دولارشنغهاي (الصين) 1.08 مليون دولارلندن (بريطانيا) 1.03 مليون دولارنيويورك (الولايات المتحدة) 1.02 مليون دولارتل أبيب – يافا (إسرائيل) 996 ألف دولاربكين (الصين) 988 ألف دولارمصر 31 ألفا و208 دولاراتباكستان 32 ألفا و508 دولاراتفنزويلا 35 ألفا و109 دولاراتبنغلاديش 50 ألفاو713 دولاراتونس 52 ألفا و14 دولاراجنوب أفريقيا 53 ألفا و314 دولارافلسطين 58 ألفا و515 دولاراكينيا 66 ألفا و318 دولاراالجزائر 66 ألفا و318 دولاراالأردن 70 ألفا و219 دولاراالكويت 6 آلاف و176 دولارقطر 5 آلاف و107 دولاراتالإمارات 3 آلاف و54 دولاراسلطنة عُمان 1626 دولاراالسعودية 1553 دولاراالمغرب 1509 دولاراتسوريا 1318 دولاراالأردن 1176 دولاراالجزائر 1127 دولارافلسطين 981 دولاراتونس 888 دولارامصر 522 دولاراوحسب موقع (وورلد أطلس) المتخصص في الإحصائيات والمملوك لشركة ريونيون تكنولوجي الكندية، فإن الحد الأدنى لدخل الفرد ينبغي أن يكون 3 أضعاف على الأقل من قيمة الإيجار السكني حتى يستطيع العيش.ونشر الموقع قائمة بأعلى الإيجارات السكنية بالدولار في مدن العالم مع التركيز على العواصم وفقا لما يلي:نيويورك: 3890 دولاراهونغ كونغ: 2590 دولارالندن: 2360 دولاراشيكاغو (الولايات المتحدة): 2210 دولاراتلوكمسبورغ: 2130 دولاراالدوحة (قطر): 2050 دولارالوس أنجلوس (الولايات المتحدة): 1990 دولاراميامي (الولايات المتحدة): 1970 دولاراأوسلو (النرويج): 1940 دولاراتايبيه (تايوان): 1840 دولارادبي (الإمارات)الدوحة (قطر)أبو ظبي (الإمارات)الرياض (السعودية)الكويت (الكويت)جدة (السعودية)بيروت (لبنان)مسقط (عمان)عمّان (الأردن)