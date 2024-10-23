حتى 2025.. "لوفتهانزا" للطيران تمدد تعليق رحلاتها الجوية لبيروت وطهران

وقالت التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها في بيان رسمي، إنها "ألغت رحلاتها إلى اللبنانية حتى الـ28 من شباط 2025، وإلى طهران حتى الـ 31 كانون الثاني 2025 على أقل تقدير".وجاء هذا بعد يوم واحد فقط من تمديد تعليقها للرحلات إلى تل أبيب حتى 10 تشرين الثاني المقبل.ووفقا للبيان سوف "يتسن للركاب الذين طالتهم الإلغاءات من حجز موعد لاحق مجانا أو استرداد قيمة تذاكرهم".ودفعت المخاوف من اتساع رقعة الصراع في العديد من شركات العالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة، أو تجنب المجالات التابعة لمناطق الصراع.وكان من بين شركات التي ألغت رحلاتها إلى أمس الثلاثاء:ألغت شركة اليونانية رحلاتها من وإلى بيروت حتى الـ6 من تشرين الثاني المقبل، والرحلات من وإلى تل أبيب حتى الـ5 من تشرين الثاني المقبل.ألغت شركة إير بالتيك المملوكة لحكومة لاتفيا رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 30 تشرين الثاني المقبل.الخطوط الجزائرية، حيث علقت رحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.مددت "إير فرانس" تعليق رحلاتها بين باريس وتل أبيب حت الـ29 الاول الجاري، ورحلاتها بين باريس وبيروت حتى الـ30 تشرين الثاني المقبل.إير إنديا، علقت شركة الهندية رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى إشعار آخر.بلغاريا إير، ألغت شركة البلغارية رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى الـ 31 تشرين الاول الجاري.