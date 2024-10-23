ما مصير بطاقات الاقتراع "التالفة" بالانتخابات الأميركية

فمسؤولو المحلية في ولاية بنسلفانيا – شمال شرقي البلاد- يقولون إن بعض البطاقات قد يصل ممزقا أو ملطخا ببقع القهوة أو بقايا الطعام، أو حتى محترق الحواف.ويصعب في هذه الحالة على أجهزة المسح الضوئي بطاقة الاقتراع غير النظيفة أو التالفة، فماذا يكون مصير هذا الصوت يا ترى؟ربما تظن أن مصير هذه البطاقة مكب النفايات، لكن على أرض الواقع يجري نسخ ما تضمنته البطاقة التالفة على بطاقة جديدة نظيفة يمكن فرزُها، فيما يتم الاحتفاظ ببطاقة الاقتراع الأصلية.وتجري العملية التي تعرف باسم "نسخ بطاقات الاقتراع"، في 42 ولاية أميركية، بينها بنسلفانيا.وتلعب بنسلفانيا بالإضافة لست ولايات أخرى، دورا محوريا في حسم الرئاسية الأميركية هذا العام، باعتبارها ولايات متأرجحة لا تميل لمرشح بعينه.وتشمل الولايات المتأرجحة هذا العام إلى جانب بنسلفانيا، أريزونا، وجورجيا، وميشيغان، ونيفادا وكارولينا الشمالية، وويسكونسن.أحمر شفاه وقلم تلوينتقول تامي باتريك، رئيسة قسم البرامج في الرابطة الوطنية لمسؤولي إنها واجهت جميع أنواع أوراق الاقتراع التالفة.وتذكر باتريك أنها نفسها تعرضت لموقف مماثل، وتردف "حرفيًا، أكل الكلب بطاقتي. لقد رأيت ذلك".وتتذكر باتريك التي شغلت سابقا منصب مسؤولة لمقاطعة ماريكوبا في أريزونا، أنها شهدت بطاقات تصويت معيبة، استخدم أصحابها قلم تلوين، وأحمر شفاه، وحتى قلم حواجب للتصويت.لا سبيل للتزويرفي مقاطعة بيركس، بولاية بنسلفانيا تُستخدم عملية نسخ بطاقات الاقتراع عادةً لبطاقات الاقتراع بالبريد فقط، إذ تستخدم المقاطعة أجهزة تمييز البطاقات لهؤلاء الذين يصوتون بالحضور إلى مراكز الاقتراع يوم .أما بالنسبة للبطاقات التالفة، أو تلك غير القابلة للفرز، فتستخدم مقاطعة بيركس جهازا لإعادة نسخ بطاقات الاقتراع التالفة.أما في فيلادلفيا، أكبر مدن بنسلفانيا فيعيد مسؤولو نسخ بطاقات الاقتراع التالفة يدويا، العملية التي يمكن للمراقبين الذين يمثلون الأحزاب السياسية أو المرشحين مشاهدتها.ويحظر قانون ولاية بنسلفانيا على مسؤولي فتح بطاقات الاقتراع البريدية قبل الساعة 7:00 صباحًا في يوم .وبالتالي يتوجب على المسؤولين أيضا الانتظار لمعالجة بطاقات الاقتراع البريدية التالفة أو غير القابلة للمسح.تقول تامي باتريك، رئيسة قسم البرامج في الرابطة الوطنية لمسؤولي إن "كل شيء مسجل وموثق وقابل للتدقيق والمراجعة. لذا فإن الأمر لا يتعلق فقط بأخذ بطاقات اقتراع عشوائية ووضع علامات عليها وإرسالها. إذ يجب ربطها بشكل خاص بالبطاقة الأصلية."وتضيف: "يمكنك دائمًا العودة وسحب بطاقة الاقتراع الأصلية ومقارنتها للتأكد من أن الفريق قام بالفعل بوضع العلامات عليها بشكل صحيح."