فيديو ساخر يثير غضب الجيش الإسرائيلي

نيوز – دولي

هاجم الإسرائيلي شبكة "القناة 14" لبثها، مقطعا يسخر من رئيس أركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، حسبما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاء في رسالة وجهها المتحدث باسم الإسرائيلي، دانيال هاغاري، إلى القناة، أن "الفيديو المنشور تضمن محتوى تحريضيا وتشهيريا يضر بالجيش الإسرائيلي"، مشيرة إلى أن "من غير المقبول أن تقدم قناة إعلامية في منصة لمحتوى تحريضي ضد خلال الحرب".

وسخر الفيديو الذي عرضته القناة من موقف جمع رئيس الأركان هاليفي بأحد جنوده، حين لاحظ شارة غير مصرح بها عسكريا مثبتة بالفيلكرو اللاصق على ذراع الجندي.

وقام هاليفي بنزع الشارة ووضعها في جيب الجندي قائلاً له، وفق ما نُقل: "بإمكانك الاحتفاظ بها قريبة من قلبك إن شئت، لكن على الزي العسكري، لا مكان إلا للشارات العسكرية الرسمية".

ونشرت القناة الفيديو الساخر على منصاتها للتواصل الاجتماعي، مع تعليق: "عندما رأى رئيس الأركان شارة المسيح".

وكتب هاغاري أن "المحتوى الذي بُث على القناة 14 يتجاوز الخط الأحمر، هذا تحريض متعمد وإهانة للجيش الإسرائيلي وقادته خلال الحرب. للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها القناة 14 مثل هذه الإجراءات تجاه الجيش"، حسبما جاء في الرسالة".

وقال الإسرائيلي إنه "يتوقع من القناة حذف هذا المحتوى".