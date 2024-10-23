صهر سليماني وشبيه نصر الله.. حياة "صفي الدين" الذي نعاه حزب الله

صفي الدين هو ابن خالة نصر الله وصهر سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ويشبه ابن خالته في الشكل والجوهر وحتى في لثغة الراء.أُعد لخلافته منذ 1994، وجاء من قم إلى بيروت، ليتولى رئاسة التنفيذي الذي يعتبر حكومة الحزب، وأشرف على عمله القائد الأمني السابق للحزب عماد مغنية.كان صفي الدين ظل لابن خالته نصر الله بامتياز، والرجل الثاني داخل الحزب، وعلى مدى ثلاثة عقود، امسك الرجل بكل الملفات اليومية الحساسة، من مؤسسات الحزب الى أمواله واستثماراته والخارج، تاركاً الملفات الاستراتيجية بيد نصر الله.ويعد صفي الدين، المدرج على قائمة الإرهاب الأميركية منذ عام 2017، من كبار مسؤولى الحزب الذين تربطهم علاقات وثيقة مع الجناح العسكري، إلى جانب علاقاته الوثيقة جداً مع الجناح التنفيذي.مصاهرة إيرانيةتربطه كذلك بطهران علاقات ممتازة، فهو قضى سنوات في حوزة قم يتعلم فيها، إلى أن استدعاه نصر الله إلى بيروت لتحمل مسؤوليات في الحزب، كما تزوج ابنه رضا في 2020 بزينب سليماني، الذي اغتالته غارة أميركية في بغداد في العام نفسه.اسم صفي الدين طرحته صحيفة إيرانية لخلافة نصر الله قبل 16 عاماً، لكن المطلعين على كواليس الحزب يقولون إن القرار اتخذ قبل ذلك بكثير، فإن اختيار صفي الدين تم بعد نحو سنتين من تولي نصر الله منصب العام في 1992، خلفاً لعباس الموسوي الذي اغتالته إسرائيل.يحدد القيادي السابق توقيت الاختيار بلحظة "استدعاء" صفي الدين من مدينة قم في إلى بيروت على وجه السرعة عام 1994 لتسلم مركزه الذي مكنه السيطرة على كل المفاصل المالية والإدارية والتنظيمية في الحزب.وما يزيد من حظوظ اختيار صفي الدين لخلافة نصر الله، هو المسار المتشابه إلى حد الغرابة بين الرجلين داخل الحزب، غير أن نصر الله الذي لا يكبر ابن خالته بأكثر من عامين، يبدو أكبر منه بكثير من حيث الشكل، ناهيك من الحضور السياسي والشعبي.ولا يوجد الكثير من المعلومات عن صفي الدين، فهذا الرجل ظل لفترة طويلة شبه مجهول في الأوساط السياسية اللبنانية، إلى أن دفعته الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة بحسن نصر الله، إلى الظهور محله في مناسبات الحزب، خصوصاً جنازات عناصره وقياداته الذين قتلوا في لبنان أو خلال قتال الحزب في سوريا ضد المعارضة إلى جانب نظام الرئيس بشار الأسد، أو في مناطق انتشاره الأخرى.لكن المعلومات القليلة التي تتوفر عنه تقول إن صفي الدين من مواليد عام 1964، من بلدة دير قانون النهر في منطقة صور جنوب لبنان، ومن عائلة "لها حضور قوي" بالمعيار الاجتماعي، وهي عائلة قدمت أحد أشهر نواب المنطقة في الستينات والسبعينات وهو محمد صفي الدين، بالإضافة إلى العديد من رجال الدين البارزين.وسعى صفي الدين، وهو لا يزال في عمر صغير نسبياً إلى الزواج قبل السفر إلى الدراسة الدينية في مدينة قم الإيرانية التي كانت تشهد في تلك الفترة اتساعاً متزايداً في طلابها ونفوذها السياسي والديني بعد الثورة الإيرانية عام 1979 كرديف لمدارس النجف الدينية.وأراد صفي الدين أن يكون زواجه من عائلة متدينة، وأن يصاهر أحد رجال الدين، فكان أن تزوج من ابنة محمد علي الأمين، عضو الهيئة الشرعية في الإسلامي الشيعي الأعلى.رعاية عماد مغنيةغادر صفي الدين إلى قم ملتحقاً بابن خالته نصر الله. ويقول بعض معارف العائلة إن صفي الدين كان أحد ثلاثة كانوا موضع عناية واهتمام عماد مغنية، المسوؤل الأمني البارز لحزب الله، والذي اغتيل في دمشق في فبراير (شباط) 2008 في ظروف ما زالت غامضة.هؤلاء الثلاثة هم حسن نصر الله، ونبيل قاووق أحد أبرز قادة الحزب، وصفي الدين نفسه، موضحين أن مغنية هو من أرسل هذا الثلاثي إلى قم وسهّل أمورهم هناك.كُتب لهؤلاء الثلاثة أن يكونوا من أبرز قادة "حزب الله" أوائل التسعينات، فأصبح نصر الله أميناً عاماً، وصفي الدين مديراً تنفيذياً للحزب بالمقياس المؤسساتي، وبمثابة رئيس حكومة حزب الله، أما قاووق فأصبح قائداً عملياً لمنطقة ذات الأهمية الكبيرة لدى قيادة الحزب وموقع قوته العسكرية الكبرى.استثمارات الحزبوإضافة إلى الشؤون اليومية للحزب، يدير التنفيذي الذي ترأسه صفي الدين أيضاً مجموعة استثمارات هائلة الحجم، تهدف إلى تأمين الاستقلالية المالية للتنظيم وتمويل جسده الهائل الذي لا يخضع لتمويل "الأموال الشرعية" المرصودة أساساً للعمل العسكري.وفيما يقدر البعض هذا الرقم بمليارات الدولارات، تشكك أوساط مطلعة على أوضاع الحزب في هذا رغم اعترافها بضخامة حجم استثمارات الحزب والتي تنتشر في لبنان والعالم العربي وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية. وكان التنفيذي يضم تحت إدارته العمل العسكري، قبل أن يتم إنشاء "المجلس الجهادي" وفصل صلاحياته عن التنفيذي.انبهار بولاية الفقيهأثرت السنوات التي قضاها صفي الدين بقم في أفكاره السياسية، فهو مثلاً من الداعمين لفكرة ولاية الفقيه، بالرغم من أن الكثير من شيعة لبنان لا يؤمنون بها. ففي إحدى كتاباته يتطرق صفي الدين من بعيد إلى تجربة رجال الدين الشيعة في قم وأهميتها مقارنة بتجربة النجف، وتأثيرها على الفكر السياسي لدى الشيعة بلبنان، فيقول إن "الساحة الإسلامية الشيعية اللبنانية كان الغالب عليها الانحياز الكبير لمنتجات الفكر الآتي من النجف ولتجربته في كثير من الأحيان بينما غاب عنها إلى حد كبير الخصوصيات القمية إلا في بعض الحالات النادرة، وبشكل مفاجئ وخلافاً للتوقعات المعيشة في عموم الساحة الإسلامية أطل فجر الانتصار للثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخميني ليحقق حلماً كبيراً للنهج الإسلامي المتحرر معلناً نجاحاً باهراً وصاعقاً".ويرى أن "نظرية ولاية الفقيه من أهم النظريات التي أخرجها الإمام الخميني من الأدلة الشرعية والعقلية لتكون مشروعاً كاملاً يعالج أهم المشكلات التي واجهت الحركات الإسلامية والتي أدت إلى حالة التشرذم".