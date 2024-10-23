البنتاغون يكشف ملابسات فتح تحقيق مع أحد موظفيه بعد تسريب معلومات سرية

وألمحت منشورات على التواصل الاجتماعي، دون ذكر أدلة، إلى أنه يجري التحقيق مع موظف بوزارة الدفاع لتسريب المعلومات، وهو ما دحضه المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، الثلاثاء.وقال أوستن لمجموعة صغيرة من الصحفيين الذين سافروا معه إلى الأربعاء، في إشارة إلى وزير الدفاع: "لا يوجد بمكتب تم ذكر اسمه ضمن التحقيقات".وأضاف الأمريكي، قائلا: "هذا غير صحيح في هذه المرحلة، ولا يوجد دليل على ذلك، أو أي مؤشر على تورط أي في بذلك".وذكرت شبكة "سي إن إن" أن تدعم التسريب، والذي يقوده التحقيقات الفيدرالي ويركز على من كان لديه حق الوصول إلى الوثائق قبل تسريبها.كما أفادت بأن المعلومات الاستخباراتية التي تم تسريبها جرى تصنيفها على أنها "سرية للغاية"، وكانت مخصصة لاطلاع أقرب حلفاء الولايات المتحدة فقط، وهي أستراليا وكندا ونيوزيلاندا وبريطانيا.وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الوثيقتين التي تم تسريبهما أعدتهما الوكالة الوطنية للمخابرات الجغرافية المكانية، وتسردان تفسيرات الولايات المتحدة لتخطيط القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية الذي استند إلى صور الأقمار الصناعية من 15 إلى 16 أكتوبر.