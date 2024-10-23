قصف جوي يستهدف مطار الحديدة في اليمن

استهدف قصف جوي، مساء الأربعاء، مطار الدولي في .





وقالت وسائل إعلام تابعة لحركة "أنصار الله"، إن "عدوانا أمريكيا يستهدف بغارتين مطار الدولي". وتعرض ميناء ومطار اليمن، في شهر أيلول الماضي، الى قصف جوي "إسرائيلي" مكثف.





