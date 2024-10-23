حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" على لبنان

أعلنت وزارة اللبنانية، الأربعاء، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد.

وقالت اللبنانية، إن "2574 شهيدا و12001 مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد".

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.