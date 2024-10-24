ميقاتي من فرنسا: رفعنا عدد جنود الجيش اللبناني.. ونريد معالجة الوضع على الحدود

وطالب ميقاتي من فرنسا، في كلمة بمؤتمر دعم لبنان الذي يقيمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماركون، بوقف فوري لإطلاق يسمح بعمل دبلوماسي يعالج الوضع على طول الحدود.واعتبر ان "الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في دمار ونزوح أديا إلى أزمة إنسانية تتطلب اهتماماً فورياً من قبل المجتمع الدولي"، مشددا على انه "على المجتمع الدولي أن يحاسب كل عن خرق الإنساني الدولي".وأكد ميقاتي أنه "التزامنا بزيادة عدد الجنود في اللبناني طبقاً للقرار 1701 دليل على التزامنا بهذا القرار الدولي".وشدد على أهمية دور قوات "اليونيفيل" في تحقيق الاستقرار، مجددا الدعم لها والالتزام بالتعاون معها.