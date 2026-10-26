انفجار سيارة في سوريا

وظهر في مقاطع الفيديو والصور المتداولة شخصا مضرجا بالدماء وقد تعرض القسم العلوي من جسده لإصابة جسيمة وهو ملقى على جانب الطريق بينما كانت سيارة تحترق وقد اصطدمت بالجدار الطبيعي على يمين الطريق.وذكرت منصات إخبارية إن الحادثة ناجمة عن استهداف بواسطة طيران مسيّر كان يحلق في الأجواء دون أي تأكيدات او نفي حتى هذه اللحظة.