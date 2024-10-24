بعد هجوم أنقرة.. تركيا ترفع مستوى الإنذار في مطاراتها

وقال مصدر من مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس: "تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية في المطار عقب الهجوم على مقر شركة توساش".فيما أكد مصدر من قسم في مطار أنطاليا الدولي على أن اتخذت التدابير الأمنية اللازمة عقب الهجوم في أنقرة.وأصدر مطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول بيانا أوصى فيه الركاب بالقدوم إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل بسبب التدابير الإضافية المتخذة في المطارات.وذكرت وسائل إعلام تركية أن المديرية العامة للطيران المدني أصدرت إنذارا برتقاليا في جميع المطارات بتركيا ضد هجمات إرهابية محتملة، عقب الهجوم الذي استهدف مقر شركة "توساش".وبناء على قرار المديرية العامة للطيران المدني تم تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات.وتعرض مقر شركة الصناعات والفضائية "توساش" بأنقرة، أمس الأربعاء، لهجوم مسلح سبقه انفجار، أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين، اثنان منهما في حالة خطيرة، إضافة إلى مقتل منفذي الهجوم.وحمل وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في البلاد مسؤولية الهجوم.وأعلن أن أحد المهاجمين على مقر شركة توساش، ينتمي لحزب العمال الكردستاني، بينما تستمر التحقيقات لتحديد هوية بقية المنفذين.