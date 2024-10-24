مليار دولار للبنان.. تعهدات خلال مؤتمر باريس

وقال بارو: "تجاوبنا مع النداء الذي وجهته الأمم عبر مساهمات حيوية (بقيمة) 800 مليون دولار، تضاف إليها مساهمات عينية كبيرة"، مؤكدا أن المجتمع الدولي كان "على قدر الرهان".والتقى نحو 70 وفدا حكوميا و15 منظمة دولية في باريس بهدف جمع ما لا يقل عن 500 مليون يورو من المساعدات الإنسانية والدعوة إلى وقف إطلاق .وكانت الأمم في من أكتوبر أطلقت نداء لجمع هذا المبلغ من أجل تقديم مساعدات عاجلة لمئات آلاف النازحين جراء الضربات الإسرائيلية على مناطق لبنانية عدة.وقال بارو لإذاعة "إر تي إل"، الأربعاء، إن باريس تقف إلى جانب لبنان و"لن تخذله".وأوضح: "الهدف أولا إعادة تأكيد ضرورة وقف إطلاق والتوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء الأعمال العدائية، وحشد المساعدات الإنسانية من عدد ممكن من البلدان ودعم المؤسسات اللبنانية، وفي مقدمتها اللبناني".