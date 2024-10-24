قائد القوة الجوية الإيرانية: لم نكشف بعد عن جميع أسلحتنا

ونقلت أنباء "إيسنا" عن العميد واحدي قوله: "ليعلم الأعداء أن الجمهورية الإسلامية وصلت إلى مستوى عال من النضج، ولم نكشف بعد عن كثير من قدراتنا وأسلحتنا"، مضيفًا "القوات المسلحة على أهبة الاستعداد بنسبة 100%".وأوضح أن "التنسيق بين القوات المسلحة، بما في ذلك والحرس الثوري الإيراني وقيادة والباسيج، هو الرادع الرئيس ضد التهديدات".وفي وقت سابق، قال القائد للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، للإسرائيليين "كل ما تريد أن تطلقه، سيطلق أعداؤك بعدد المرات نفسه التي ستطلقها أنت، ولن تتمكن من الانتصار بهذه القصة وسنهزمك".