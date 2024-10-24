مع توترات المنطقة.. حديث عن مستقبل النقل بآسيا الوسطى

تستكشف بلدان بنشاط طرق جديدة يمكن أن تربطها بالمحيط الهندي، مع التركيز على الشراكات مع وأفغانستان وباكستان.

وتوفر هذه الطرق إمكانية توسيع العلاقات الاقتصادية مع الهند ودول وحتى شرق أفريقيا، مما يعد بفرص جديدة للتجارة الإقليمية، ومع ذلك، فإن تحقيق مثل هذه المشاريع الطموحة محفوف بالتحديات السياسية.

وتشكل التوترات الجيوسياسية المستمرة وعدم الاستقرار الداخلي والمخاوف الأمنية في بلدان العبور الرئيسية عقبات كبيرة، وفق تقارير وسائل إعلام دولية.

وتواجه بلدان خيارين رئيسيين للوصول إلى المحيط الهندي: عبر أو عبر من أجل الوصول إلى الموانئ الباكستانية، ويتمثل التحدي الرئيسي في وجود صراعات سياسية على طول الطريقين، وخاصة على خلفية التوترات المتصاعدة في .

وظاهريًا، يلقي تدهور العلاقات بين و"إسرائيل" بظلال من الشك على مواصلة تنفيذ ممر الدولي من الشمال إلى الجنوب، وعلى نحو مماثل، فإن الوضع فيما يتصل بالموانئ الباكستانية غير مؤكد بنفس القدر.

وتروج دول الوسطى، وخاصة أوزبكستان، لخط السكك الحديدية عبر للوصول إلى الموانئ الباكستانية، لأنه من شأنه أن يتيح الاتصال بدول الخليج، التي تعمل بنشاط على تعزيز أطر التعاون الخاصة بها مع دول وهي مستعدة لتوسيع الاستثمار والشراكات الاقتصادية، بحسب تلك الوسائل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن بناء خط السكك الحديدية بين الصين وقيرغيزستان وأوزبكستان من شأنه أن يوفر لأوزبكستان الفرصة لتصبح مركزًا لوجستيًا أوراسيًا، ومع ذلك، فإن الوضع الحالي في باكستان يفرض صعوبات على تحقيق الإمكانات الكاملة لهذه المشاريع.

ويواجه طريق التجارة عبر باكستان، وخاصة عبر موانئ جوادر وكراتشي، مجموعة من التحديات الخاصة به، ويظل الوضع المحلي في باكستان غير مستقر، مع حالات عرضية من الإرهاب المناهض للصين، والتي تجسدت في هجوم أكتوبر 2024 بالقرب من مطار جناح الدولي في كراتشي، وعلاوة على ذلك، تفاقمت الصعوبات التي تواجهها باكستان فيما يتصل بالتجارة مع دول بسبب المواجهات بين وباكستان.

وحث نائب وزير خارجية طالبان شير محمد عباس ستانيكزاي باكستان على عدم عرقلة الصادرات الزراعية الأفغانية خلال موسم الحصاد، مهددًا بأن طالبان قد تغلق عبور السلع الباكستانية إلى .

وتسمح اتفاقية التجارة العابرة بين وباكستان، التي تم توقيعها في عام 2010، بعبور السلع الأفغانية عبر الموانئ الباكستانية، وقد تراجعت التجارة بين باكستان وأفغانستان على مر السنين بسبب التوترات والقيود الحدودية.