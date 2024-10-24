انفجار في العاصمة السورية دمشق.. هذه تفاصيله

وقال علوش، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء بسيارة أمام مدخل العظمة على الطريق العام".وأضاف أن "الانفجار تسبب بإصابة السائق"، مبينا أن "السائق تم نقله إلى المستشفى لتقلي العلاج".