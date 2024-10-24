مجزرة جديدة في مخيم جباليا شمالي غزة.. حصيلة أولية

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، الخميس، عن وقوع مجزرة بمنطقة الهوجا بمخيم جباليا.

وقال الدفاع المدني، "شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على منازل في الهوجا بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

كما قال المتحدث باسم الدفاع المدني: "مجزرة بشعة الآن تحدث بمنطقة الهوجا بلوك 7 بمخيم جباليا والحديث عن أكثر من 150 شهيدا وجريحا ولا يوجد من يقوم بالتدخل لانقاذهم".





الى ذلك، أفادت وسائل إعلام دولية، أن "هناك شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على الهوجا في جباليا".

وأضافت تلك الوسائل، إن "قوات الاحتلال تستهدف 7 منازل مأهولة بالسكان بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".