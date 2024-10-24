غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية

استهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء الخميس، بلدات عدة في .

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية عدة على الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات اللويزة وعربصاليم وأنصار جنوبي لبنان".

كما شنت الطائرات "الاسرائيلية" مساء اليوم "سلسلة من الغارات في قضاء صور، واستهدفت مناطق الشرافيات بين طورا والعباسية، ومنطقة البرج الشمالي، حرفا، ومجدل زون".

الى ذلك، دعا "الإسرائيلي"، "سكان مبان في شويفات وحارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت بمغادرتها".



وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.