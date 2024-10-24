خلال أسبوع.. 2700 إصابة محتملة بجدري القردة في أفريقيا

وقال نجاشي نجونجو، رئيس المسؤول عن ملف جدري القردة في مراكز السيطرة على الأمراض في إفريقيا، إنه "من بين هؤلاء، تم تأكيد 1001 حالة من خلال الاختبارات".وأضاف نجونجو أن هذا العدد "لا يبعث الشعور بالطمأنينة بشأن بالحالات الأخرى، بسبب محدودية الاختبارات وقدرات المختبرات في المتضررة"، مؤكد "تسجيل 26 حالة وفاة".وعدلت مراكز السيطرة على الأمراض في إفريقيا أرقامها من الأسبوع السابق بشأن الوفاة منذ بداية العام، حيث ذكرت أنه كان هناك 1014 حالة وفاة من أصل 45327 حالة مشتبه بها في إفريقيا، علما أن المراكز أبلغت في الأسبوع السابق عن 1100 حالة وفاة.ووفق المركز فإنه لم يتم تأكيد أي في والغابون وغينيا ورواندا وجنوب إفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.