الصحة العالمية تكشف عن إغلاق 100 منشأة صحية لبنانية

وقال مدير المنظمة أدهانوم غيبريسوس، إن "الحرب الإسرائيلية على أدت إلى إغلاق أكثر من 100 منشأة صحية وهو ثلث عدد المنشآت في البلاد".وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.