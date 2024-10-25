إسرائيل تعلن مقتل 890 من أجهزتها الامنية

نيوز – دولي

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مقتل 890 من أفراد وضباط والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 تشرين الماضي.

وأفاد الإسرائيلي بمقتل 4 جنود احتياطيين إسرائيليين وإصابة 6 آخرون خلال اشتباك مع عناصر من حزب الله في جنوب لبنان الأربعاء الماضي عندما خرجت من مقاتلي حزب الله من نفق في منطقة وعرة وألقت قنابل يدوية على القوة.

كما سمح الاسرائيلي بالنشر عن مقتل سرية وإصابة جندي بجروح خطيرة جدا، في اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان.

وكان الإسرائيلي قال عبر موقعه، في آخر تحديث له، (07.10.2023) إن عدد بلغ 5.065، أكثر من 750 منهم بحالة صعبة.