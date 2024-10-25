إسرائيل تصادق على خطة ضرب إيران

نيوز – دولي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ان الدفاع الإسرائيلية صادقت على خطة ضرب .

وقالت في خبر تابعته نيوز، إن "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس أركان هيرتسي هاليفي، صادقا على خطط سلاح الجو لضرب أهداف ومواقع داخل إيران".

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن "القيادة العسكرية تنتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي"، لافتا إلى أن "الهجوم قد ينفذ في أية لحظة".

وأشارت إلى أن "الاعتبارات التي تحدد التوقيت، تتمثل في استكمال الاستعدادات في الجبهة الداخلية، استعدادا لرد إيراني محتمل".