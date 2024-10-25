الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء وصور 5 من جنوده قتلوا في جنوب لبنان

نيوز – دولي

أعلن الإسرائيلي، مقتل 5 جنود في المعارك مع "حزب الله" في جنوب لبنان. وحسب مراسلتنا ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 10.

وذكر في بيان أن "5 جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة"، إلى أن "من بين القتلى ضابطين وجميعهم من الاحتياط".

كما نشر أسماء وصور القتلى وهم: الرائد دان ماوري، النقيب ألون سفراي، وضابط الصف أومري لوتان، ضابط الصف جاي إيدان، الرقيب توم سيجال.

وأصيب اثنان من جنود الاحتياط في الكتيبة 9203، "ألكسندروني" الثالث، وجندي احتياطي في الثامن، وضابط صف احتياطي في الكتيبة 89، الثامن، بجروح خطيرة.

وفي حادث آخر، أصيب جندي احتياط من الكتيبة 221، "كرملي" الثاني، بجروح خطيرة اليوم خلال القتال في جنوب لبنان. وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج.