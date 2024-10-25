ما سبب البكتيريا القولونية في ماكدونالدز

نيوز – دولي

أعلنت وزارة الزراعة الأميركية أن البصل هو المحتمل لتفشي بكتيريا الإشريكية القولونية "إي كولاي" في مطاعم ماكدونالدز والتي تسببت في إصابة 49 شخصا ووفاة شخص واحد.

ويمكن أن تسبب السلالة المعنية مرضا خطيرا، وكانت مصدر تفش عام 1993 أودى بحياة 4 أطفال تناولوا شطائر غير جيدة الطهي في مطاعم "جاك إن ذا بوكس".

وذكرت ماكدونالدز في بيان أنها ستزيل مؤقتا شطائر (كوارتر باوندر) من مطاعمها في المناطق المتضررة، مضيفة أنها تعمل مع الموردين لتجديد الإمدادات في الأسبوع المقبل.

وذكرت "أسوشيتيد برس" أنه تم الإبلاغ عن العدوى في الفترة ما بين 27 سبتمبر و11 أكتوبر في كولورادو وأيوا وكنساس وميسوري ومونتانا ونبراسكا وأوريجون ويوتا وويسكونسن ووايومنغ، مشيرة إلى تسجيل 23 حالة في كولورادو، تليها نبراسكا بتسع كثاني عدد إصابات على مستوى الولايات.

يذكر أن أعراض الإشريكية القولونية تشمل تقلصات شديدة في المعدة، وإسهال وقيء.