قراصنة إيرانيون يفشون أسرار ترامب.. ماذا حدث؟

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، بدأ القراصنة في بيع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بترامب إلى أحد المعاونين السياسيين في الحزب الديمقراطي، والذي نشر من المواد على الموقع الإلكتروني لحملته للعمل المعروفة باسم (أميركان مكراكرز).وباع المتسللون أيضا الرسائل لصحفيين مستقلين، ونشر أحد الصحفيين على الأقل تلك الرسائل على منصة المنشورات المكتوبة (سبستاك).وتظهر هذه المواد عمليات تواصل لحملة مع مستشارين خارجيين وحلفاء آخرين لبحث من الموضوعات قبل انتخابات 2024.