ممثل السيد الخامنئي يتعرّض لمحاولة اغتيال.. هذه التفاصيل

وقالت تسنيم، إن "رجل الدين محمد صباحي، وهو أحد ممثلي المرشد الاعلى الإيراني في محافظة فارس، أصيب بطلق ناري في منطقة الرأس، بعد هجوم من شخص مجهول".ونقلت الوكالة عن في جامعة شيراز للعلوم الطبية أن "صباحي نقل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة وخطيرة".وقالت إيسنا إن "صباحي يخضع لعملية جراحية في أحد مستشفيات كازرون. وحسب ما أوردته تسنيم، فإن "صباحي تعرض لمحاولة الاغتيال بعد صلاة في كارزون، فيما تم تحييد القاتل فوراً"، وأشارت إلى أنه "لا يمت بصلة إلى ما يعرف بالمحاربين القدامى"، وسط تقارير متضاربة حول هويته ودوافعه.وقال المتحدث باسم مجلس السياسات التابع لمكتب المرشد: "نطلب من الناس عدم الالتفات لأي شائعات لا أساس لها حول محاولة اغتيال صباحي".