ماذا يعني إدراج لبنان في القائمة الرمادية؟

وأوضحت (فاتف) أنّ لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها وسيستمر في تنفيذ الإصلاحات.ما هي القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي FATF؟تشمل القائمة الرمادية من أو السلطات القضائية التي حددتها العمل المالي على أنها تعاني من أوجه قصور في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عندما تُدرج ما في هذه القائمة، تكون تحت مشددة وتخضع لمزيد من المراجعات والتقييمات.لماذا تُدرج في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي؟1. غياب القوانين الكافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.2. نقص في الأطر التنظيمية والإشرافية اللازمة.3. عدم كفاية وحدات المالية.4. ضعف تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD).5. انعدام الشفافية في معلومات المستفيد الحقيقي.يعدّ إدراج لبنان في هذه القائمة خطوة ذات دلالات سلبية على وضعه المالي والاقتصادي، حيث قد تؤدي إلى قيود إضافية على المعاملات المالية مع البنوك الدولية، وزيادة التكاليف المالية للمؤسسات اللبنانية في الخارج.وجاء قرار الإدراج بسبب ضعف الإجراءات اللبنانية في الأنشطة المالية ومكافحة الفساد، وقد يتعين على لبنان اتخاذ خطوات جدية لإصلاح النظام المالي ومكافحة الفساد لتحسين سمعته واستعادة الثقة الدولية في قطاعه المصرفي والاقتصادي.ويمر لبنان بأزمة مالية ممتدة منذ 2019 كما يواجه حالياً التداعيات المدمرة للعمليات العسكرية الإسرائيلية. ومن المرجح أن يؤدي إدراجه على القائمة الرمادية إلى عرقلة الاستثمار بصورة أكبر ويؤثر على ربط بعض البنوك اللبنانية بالنظام المالي العالمي.