فضيحة.. اعتداء جنسي يهز الحكومة الإسبانية

وأعلن إنييجو إريخون المنتمي لحزب "سومار" الذي يشارك في الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني بقيادة بيدرو سانشيز، انسحابه من السياسة في منشور عبر منصة إكس أمس الخميس، حيث تنحى عن جميع مناصبه في الحزب ومقعده في .وذكر حزب سومار أن اعترف بسلوكه "غير المقبول".ووصفت قناة "آر تي في إي" الحكومية الادعاءات اليوم بأنها "قنبلة سياسية".واستغل ساسة من حزب المحافظ الفضيحة لمهاجمة سانشيز، وشددوا على أن المزاعم تثبت أن السياسات النسوية التي تتبناها الحكومة تنطوي على "نفاق" وأنها "هزلية".