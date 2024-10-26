طهران تعلن صد الهجوم "الإسرائيلي" على مواقع في البلاد

وجاء في بيان صادر عن الدفاع الجوي الايراني: "رغم التحذيرات المتكررة للكيان المجرم حول تجنبه لأي شكل من المغامرات لكنه فجر اليوم قام بخطوة تصعيدية بالهجوم على نقاط في مراكز عسكرية في طهران وخوزستان وإيلام، وتمكن الدفاع الجوي من صد الهجمات بنجاح رغم تسجيل أضرار محدودة في بعض النقاط وأبعاد الحادث قيد الدراسة".وقالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات قوية في أطراف طهران سمع دويها زهزت بعض المناطق المحيطة بالعاصمة، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه الانفجارات أو الجهات المتسببة فيها حتى الآن.وأعلن "الاسرائيلي" بدأ هجومه على إيران في وقت مبكر من صباح يوم السبت"، ردا على هجومها الصاروخي الباليستي الضخم في من أكتوبر.الى ذلك، أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني في إيران إلغاء الرحلات على كافة المسارات حتى إشعار آخر.وأضاف المتحدث جعفر يازرلو: "سيتم إبلاغ الركاب الذين اشتروا التذاكر عن استئناف الرحلات عبر شركات الطيران".