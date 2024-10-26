ما هي الأهداف التي هاجمتها إسرائيل في ايران؟

نيوز – دولي

أعلن الإسرائيلي استكمال عملية "أيام الحساب" في الرد على إيران، وأنه هاجم منظومات صواريخ أرض-جو وقدرات أخرى كانت تهدف لتقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي في .

وجاء في بيان الناطق باسم أفيخاي أدرعي: "استكمل جيش الدفاع هجوما موجه بدقة ضد أهداف عسكرية في عدة مناطق في وذلك ردا على الهجمات التي نفذها النظام الإيراني ضد إسرائيل ومواطنيها على مدار الأشهر الأخيرة. جميع طائراتنا عادت بسلام إلى قواعدها".

وأضاف: "‏لقد أغارت طائرات سلاح الجو وبتوجيه استخباري على وسائل إنتاج صواريخ نحو إسرائيل على مدار العام الأخير حيث شكلت هذه الصواريخ تهديدا مباشرا وفوريا ضد مواطني إسرائيل".

وقال: "‏لقد استكملت الغارة وأنجزت أهدافها".

وتابع: "‏لقد أطلقت مئات الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية خلال شهري نيسان وتشرين الماضيين وتقوم بتمويل وتوجيه أعمال إرهاب عبر وكلائها في الأوسط بهدف ضرب إسرائيل ومواطنيها.. إلى جانب جهودها لاستهداف إسرائيل تعمل على المساس بالاستقرار الأمني في الأوسط والاقتصاد العالمي".

واعتبر الإسرائيلي أن ‏"لإسرائيل الحق والواجب لحماية مواطنيها إذا اختار النظام في مواصلة اعتداءاته ضد إسرائيل ومواطنيها".

وأضاف: "‏كما يجري جيش الدفاع تقديرات متواصلة للموقف ويستعد دفاعيا وهجوميا. في هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية ويجب مواصلة الانصياع إلى التعليمات في حال صدورها".