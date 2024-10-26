بعد الهجوم.. إيران تستأنف الرحلات الجوية

نيوز – دولي

أعلنت إيران السبت، أنها استأنفت الرحلات الجوية بعد تعليق قصير جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف عسكرية عدة في البلاد.

وقال ناطق باسم منظمة الطيران المدني لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) إن "الرحلات يفترض أن تعود إلى طبيعتها السبت عند الساعة التاسعة (05,30 ت غ)"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية جعفر يازرلو، إلغاء الرحلات الجوية على المسارات كافة حتى إشعار آخر.

ونقلت تسنيم الإيرانية عن يازرلو قوله: "سيتم إبلاغ المسافرين الذين قاموا بشراء التذاكر باستئناف الرحلات عبر شركات الطيران" في وقت لاحق.

وليل السبت، أعلن الإسرائيلي مهاجمة أهداف عسكرية في إيران، بعد موافقة الوزاري المصغر (الكابينت)، وإبلاغ الولايات قبل الهجوم، بحسب ما ذكرت "الأناضول".