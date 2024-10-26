الجيش الإيراني يعلن استشهاد اثنين من مقاتليه في الاعتداءات الاسرائيلية

وقال الإيراني في بيان نقلته وسائل اعلام إيرانية: "ضحى جيش الجمهورية الإسلامية باثنين من جنوده الليلة الماضية أثناء تصديه لمقذوفات النظام الصهيوني المجرم، وذلك دفاعاً عن أمن ومنع المساس بالشعب ومصالح إيران".ويعد هذا اول إقرار إيراني رسمي بوجود خسائر في الهجوم الإسرائيلي الذي وصف بانه "هجوم ضعيف".ويرى مراقبون انه بعد الإقرار بسقوط ضحايا، فهذا يعني ان ربما ستقرر الرد على الكيان.