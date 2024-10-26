حزب الله يشيد بالتصدي الإيراني للهجوم الإسرائيلي

وذكر بيان للحزب تابعته نيوز، انه "يدين حزب الله بشدة العدوان الصهيوني الغادر على الجمهورية الإسلامية في ويعتبره تصعيدًا ‏خطيرًا على مستوى المنطقة برمّتها ويعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ‏ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات الأمريكية التي تتحمل معه ‏المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام".‏وأضاف، "إننا نعتقد أن هذا الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية وعلى الجمهورية الإسلامية ‏العزيزة في لن يؤثر أبدًا على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‏للشعبين الفلسطيني واللبناني".‏وتابع: "إننا نشيد بنجاح القوات المسلحة على مختلف اختصاصاتها ووحداتها بالتصدي الناجح لهذا ‏الهجوم الغادر، ونتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها الشريف بالشهداء على طريق القدس ‏ونسأل الله أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلامية بالنصر والثبات".‏