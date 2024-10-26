أول تعليق للأمم المتحدة بعد "الهجمات الإسرائيلية" على إيران

وقال غوتيريش، "قلقون بشدة من الهجمات الإسرائيلية على وندين جميع أعمال التصعيد".

وجدد لـ"وقف جميع الأعمال العسكرية بما في ذلك في غزة ولبنان"، داعيا إلى "بذل أقصى الجهود للعودة إلى المسار الدبلوماسي ومنع اندلاع حرب إقليمية شاملة".

وقصفت طائرات "إسرائيلية"، فجر اليوم السبت، أهدافا عدة في ومدن إيرانية أخرى، فيما أعلنت إيران نجاح انظمة الدفاعات في التصدي لمحاولات استهداف عدة.