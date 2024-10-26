غارات "إسرائيلية" تستهدف بلدات لبنانية

واستهدفت غارة بلدة البازورية بمحيط نقطة مستحدثة للدفاع المدني في الصحية، كما شن سلسلة غارات على أطراف بلدات العيشية وسجد والجرمق، وبدياس الجنوبية.كما شملت الغارات بلدات تفاحتا والبيسارية، والقطراني، والعديسة، وزوطر الشرقية، وأنصار، وأطراف بلدة الطيبة في جنوب لبنان.واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية جرافة في بلدة رشكنانية الجنوبية كانت تعمل على فتح أحد طرق البلدة من دون تسجيل إصابات، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.وقصفت المدفعية "الإسرائيلية"، بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدتي حلتا ووادي خنسا، والمندوب في النبطية في جنوب لبنان، واستهدف القصف "الإسرائيلي" المنطقة الواقعة بين مجدلزون وشمع في جنوب لبنان، مما أدى إلى اشتعال حرائق.