بايدن يعلق بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على الهجوم الإسرائيلي على فجر اليوم السبت.



وقال بايدن للصحفيين في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: "آمل أن تكون هذه هي النهاية"، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وأضاف: "الهجوم الإسرائيلي كان ضد أهداف عسكرية إيرانية فقط".

وأفادت شبكة "CBS News " بأن الهجوم الذي شنته إسرائيل على فجر اليوم السبت اقتصر على أهداف عسكرية ولم يمتد إلى منشآت نووية أو نفطية.

وأعلنت إذاعة الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بدء تنفيذ الرد الإسرائيلي على الهجوم الذي شنته على إسرائيل.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، كانا يشرفان على الهجوم على من غرفة عمليات قيادة الأركان في تل أبيب.

وقررت نشر نظام الدفاع الصاروخي "ثاد" في إسرائيل مع طاقم من المشغلين العسكريين الأمريكيين.

ويوم أمس الجمعة، قبل ساعات قليلة من الضربة الإسرائيلية، أعلنت القيادة الأمريكية أن طائرات "إف-16" تابعة للقوات الأميركية من سرب المقاتلات رقم 480 المتمركز في قاعدة "سبانغداهليم" في ألمانيا وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة الأمريكية قبل الهجوم الإسرائيلي المحتمل على .