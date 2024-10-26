لا تتورطوا بهذه اللعبة.. أردوغان: إسرائيل تحاول بدعم غربي إشعال حرب إقليمية

وقال الرئيس التركي يوم السبت في هطاي بجنوب البلاد: "أعرب عن تضامني مع جارتنا والحكومة التي كانت هدفا للعدوان الإسرائيلي الليلة الماضية".وأضاف أن "الحكومة الصهيونية في إسرائيل، بدعم من القوى الغربية، تحاول إشعال فتيل صراع إقليمي"، إلى أنهم "بمثل هذا الفكر، لعنة الله ستكون في انتظارهم (إسرائيل). ولا ينبغي لدول المنطقة أن تقع في لعبة إسرائيل هذه".هذا وأعلن الإسرائيلي استكمال عملية "أيام الحساب" في الرد على إيران، وأنه هاجم منظومات صواريخ أرض-جو وقدرات أخرى كانت تهدف لتقييد حرية العمل الجوي الإسرائيلي في .وقال المتحدث باسم الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "‏لقد أغارت طائرات سلاح الجو وبتوجيه استخباري على وسائل إنتاج صواريخ نحو إسرائيل على مدار العام الأخير حيث شكلت هذه الصواريخ تهديدا مباشرا وفوريا لمواطني إسرائيل".