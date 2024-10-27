طهران تكشف مفاجأة تخص "الهجوم الإسرائيلي"

وأوضح عراقجي أن "طهران تلقت إشارات عصر بأنه من المحتمل أن تشن هجوما عليها".

وأضاف عراقجي "تبادلنا الرسائل مع عدة جهات قبل الهجوم وكنا في تنسيق مستمر مع قواتنا المسلحة".

وكانت أكدت، اليوم الأحد، أن تحتفظ بالحق في الرد على "العدوان الإجرامي الإسرائيلي".

وقصفت طائرات "إسرائيلية"، فجر أمس السبت، أهدافا عدة في ومدن إيرانية أخرى، فيما أعلنت نجاح الدفاعات بالتصدي لمحاولات استهداف عدة.