لبنان.. استشهاد 3 مسعفين بغارة "إسرائيلية"

وقال اللبنانية، إن "ثلاثة مسعفين استشهدوا إثر غارة إسرائيلية على مركزهم في بلدة عين بعال جنوبي لبنان".

واستهدفت غارات "إسرائيلية"، مساء اليوم الأحد، بلدات جنوبي .

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.