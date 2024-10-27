استهداف قاعدة للقوات الأمريكية في سوريا

تعرضت قاعدة للقوات الأمريكية في سوريا، مساء الأحد، للاستهداف بطائرات مسيرة.



وقالت وسائل إعلام سورية، "استهداف قاعدة القوات الأمريكية في بسرب من الطائرات المسيرة". وأضافت "إصابة نقطة استطلاع بمعسكر داخل قاعدة الأمريكية بمسيرة انتحارية". كما أفادت وسائل إعلام أخرى، بـ"سماع أصوات انفجارات في الأمريكية في حقل العمر النفطي بسوريا". وتشهد مدن عدة بين مدة وأخرى دوي انفجارات تستهدف قاعدة للقوات الأمريكية قرب الحدود العراقية.

