لبنان.. حصيلة الشهداء المسعفين منذ بدء الغارات

وقالت اللبنانية، إن "168 شهيدا من المسعفين و275 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد".

وكانت وزارة أعلنت، مساء الأحد، عن استشهاد ثلاثة مسعفين بغارة "إسرائيلية" جنوبي .



يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.