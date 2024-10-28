"إكس" تُغلق حساب السيد خامنئي بالعبري بعد تغريدة

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تم تعليق الحساب، صباح اليوم الاثنين، مع ملاحظة تفيد بأن "إكس" توقف الحسابات التي تنتهك قواعدها، لكن لم يتضح على الفور ما هي الانتهاكات.وجاءت هذه الخطوة بعد أن شنت هجمات على علنا لأول مرة يوم السبت الماضي.وقال خامنئي في يوم الأحد إن الضربات الإسرائيلية: "لا ينبغي تضخيمها ولا التقليل من شأنها"، لكنه لم يدع صراحة إلى الانتقام.وافتتح يوم الأحد برسالة بالعبرية تقول: "بسم الله الرحيم".وأبقى خامنئي على عدة حسابات على "إكس" للمرشد البالغ من العمر 85 عاما لسنوات، وأرسل رسائل بعدة لغات في السابق.وتناولت رسالة ثانية خامنئي يوم الأحد وتم إرسالها على حسابه باللغة الإنجليزية، حيث قال: "الصهاينة يرتكبون خطأ في حساباتهم فيما يتعلق بإيران. إنهم لا يعرفون . لم يتمكنوا بعد من فهم قوة وعزيمة الشعب الإيراني بشكل صحيح".وأشارت الرسالة إلى الهجوم الإسرائيلي على يوم السبت الماضي.