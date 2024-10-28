استهدفت بالطائرات المسيرة.. انفجارات بقاعدة أمريكية شرق سوريا

وأفاد الشهود "بسماع دوي انفجارات داخل حقل العمر في ريف دير الزور الشرقي، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من الحقل الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها".وتسببت الانفجارات بحالة من الاستنفار وتحليق مكثف للطائرات المروحية الأمريكية.ولم يصدر بعد تعليق من القوات الأمريكية حول الحادثة، وما إذا كانت أوقعت إصابات بالأرواح.وكان الحقل تعرض لهجمات أيضا، الأحد، بطائرات مسيرة فصائل مسلحة في .بدوره، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، رصده وصول 11 طائرة شحن تحمل أسلحة وذخائر إلى قواعد في ريف الحسكة الجنوبي، بينما وصلت 80 آلية عسكرية إلى قاعدة حقل العمر النفطي.