نتنياهو يتحدث عن "سلام مقابل سلام"

قال "الإسرائيلي" نتنياهو، الاثنين، إنه سيعرض السلام على دول أخرى في المنطقة، مؤكدا أنه "سيكون مقابل سلام".

وذكر نتنياهو، في أمام أعضاء الكنيست: "هذه الحرب كحرب الاستقلال وانتصارنا انتصار للإنسانية".

وأضاف: "نحن نبحث عن وسائل لاستعادة المحتجزين والنصر الحاسم هو خطة واضحة ننفذها".



وفيما يخص الهجوم على إيران، قال نتنياهو "وجهنا ضربة لإيران وأذرعها لم يستطيعوا الرد.. لقد ضربنا قدرة على إنتاج الصواريخ وأشكر الولايات على مساعدتها لنا".



وأردف قائلا: "نحن نعمل وفق مصالحنا واستراتيجيتنا هي تفكيك محور الشر ومنع من الحصول على النووي".



وتابع: "وقف النووي الإيراني على رأس سلم أولوياتنا ولا أستطيع أن أعلمكم بخطتنا".



