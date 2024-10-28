تعليق جديد من بايدن على غزة

نيوز – دولي

بعد ان أدلى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، اليوم الإثنين، بصوته في التصويت المبكر في الرئاسية الأمريكية، أكد الحاجة إلى وقف إطلاق في غزة.

وبعد عملية التصويت، أدلى بايدن بتصريحات مقتضبة من خارج التصويت في ديلاوير، أكد فيها على ضرورة وقف الحرب في . حسب وسائل إعلام دولية.

وقال بايدن: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق في غزة".

وأضاف، "سأقوم فوراً بمتابعة جهود وقف إطلاق مع فريقي".

ونبه، بأن "فريقه يبحث الآن وقف إطلاق في غزة والحرب يجب أن تنتهي".

ويستطيع الكثير من الأمريكيين الإدلاء بأصواتهم قبيل يوم في الخامس من تشرين الثاني المقبل.

وانسحب بايدن من سباق الرئاسية هذا العام، ويخوض الآن مرشح الحزب الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب في مواجهة كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس.