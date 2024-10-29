وزير الدفاع الإيراني: أضرار الهجوم الإسرائيلي طفيفة وتم إصلاحها فورا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
04:00 AM
الى
05:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الكشف عن الفائزين بجوائز الكرة الذهبية لعام 2024
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-504631-638657754290582234.jpeg
وزير الدفاع الإيراني: أضرار الهجوم الإسرائيلي طفيفة وتم إصلاحها فورا
دوليات
2024-10-29 | 01:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 مشاهدة
السومرية
نيوز- دولي
صرح وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران لم يتسبب بسوى أضرار طفيفة،
مشيرا
إلى أن هذه الأضرار أُصلِحت على الفور بفضل القدرات العلمية لدى طهران.
وذكرت
وكالة
تسنيم للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني قال خلال مشاركته في حفل افتتاح العام الدراسي الجديد للطلاب غير الإيرانيين في جامعة الدفاع الوطني العليا: "الكيان الصهيوني انتهك جميع القوانين
الدولية
التي وضعت ظاهريا لحماية حقوق الإنسان والعدالة".
وأضاف: "في الهجوم الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ألحقوا أضرارا طفيفة، لكننا بفضل قدراتنا العلمية قمنا بإصلاحها واستبدالها فورا.. ولو كانت هذه القدرة العلمية بيد آخرين، لما سمحوا لنا بذلك".
وبحسب الوكالة أشار زاده وبحضور عدد من الملحقين العسكريين الأجانب المقيمين في طهران، إلى أن "الوجود الأمريكي في مناطق عديدة من العالم، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي وتحريض تايوان، والمضائق والممرات
الدولية
مثل مضيق باب المندب، وكذلك في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، يأتي في سياق الهيمنة الأمريكية الأحادية".
وتابع قائلا: "لذلك، ينبغي على
الدول
الساعية للعدالة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، أن تركز على تعزيز قواها العلمية والتعاون على رسم قواسمها المشتركة".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث "القصف الإسرائيلي" على إيران
15:09 | 2024-10-28
ماذا حقق الهجوم الإسرائيلي على ايران؟
11:35 | 2024-10-27
فوق العراق.. ماذا كانت الخطة البديلة لو فشل الطيارون الإسرائيليون بهجوم ايران؟
02:42 | 2024-10-27
السيد الحكيم يدين الهجوم على ايران ويدعو لوقف تمادي الكيان الإسرائيلي
06:18 | 2024-10-26
دوليات
إنفوغراف
ايران
قصف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
نداء هام الى كل العراقيين: الزموا منازلكم خلال هذين اليومين ولا تخرجوا
محليات
61.27%
10:50 | 2024-10-27
نداء هام الى كل العراقيين: الزموا منازلكم خلال هذين اليومين ولا تخرجوا
10:50 | 2024-10-27
أخبار سعيدة للمنتخب العراقي قبل مباراة الأردن
رياضة
19.2%
06:12 | 2024-10-27
أخبار سعيدة للمنتخب العراقي قبل مباراة الأردن
06:12 | 2024-10-27
طريق الإسكندرية – كربلاء يودع مجسم "الدلة" الشهير (صور)
محليات
10.28%
04:58 | 2024-10-27
طريق الإسكندرية – كربلاء يودع مجسم "الدلة" الشهير (صور)
04:58 | 2024-10-27
انهوا أعمالكم قبل الخميس.. 4 أيام مستمرة من الامطار الغزيرة وتأثير محتمل لارتفاع الحرارة
أخبار الطقس
9.25%
03:06 | 2024-10-27
انهوا أعمالكم قبل الخميس.. 4 أيام مستمرة من الامطار الغزيرة وتأثير محتمل لارتفاع الحرارة
03:06 | 2024-10-27
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
العراق في دقيقة
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
Morning Live
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
Morning Live
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
ناس وناس
قضاء الحسينية - حي النفط بغداد - الحلقة ١٣٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-28
ناس وناس
قضاء الحسينية - حي النفط بغداد - الحلقة ١٣٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-28
خط أحمر
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
خط أحمر
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
رحال
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
رحال
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
استديو Noon
الخوف من المجهول 27-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-27
استديو Noon
الخوف من المجهول 27-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-27
طل الصباح
سيرة الفنان ناصيف زيتون - فقرة حلو لو مر 27-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-27
طل الصباح
سيرة الفنان ناصيف زيتون - فقرة حلو لو مر 27-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-27
عشرين
رئاسة البرلمان: صراع الهيمنة السنية - الحلقة ٤١ | الموسم 3
16:00 | 2024-10-26
عشرين
رئاسة البرلمان: صراع الهيمنة السنية - الحلقة ٤١ | الموسم 3
16:00 | 2024-10-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٦تشرين الأول الى ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٦تشرين الأول الى ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-26
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
العراق في دقيقة
28-10-2024 | 2024
14:30 | 2024-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الاول ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-10-28
Morning Live
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
Morning Live
أهمية وضرورة الاستشارة المبكرة عند زيارة طبيب الأسنان - حلقة ١٤٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-10-28
ناس وناس
قضاء الحسينية - حي النفط بغداد - الحلقة ١٣٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-28
ناس وناس
قضاء الحسينية - حي النفط بغداد - الحلقة ١٣٩ | الموسم 7
05:00 | 2024-10-28
خط أحمر
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
خط أحمر
قصة الطفلة زينب ضحية التعنيف الاسري - الحلقة ١٩ | الموسم 7
16:30 | 2024-10-27
رحال
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
رحال
كركوك، الحويجة، سوق الطيور - الحلقة ٢٠ | الموسم 5
14:30 | 2024-10-27
استديو Noon
الخوف من المجهول 27-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-27
استديو Noon
الخوف من المجهول 27-10-2024 | 2024
08:00 | 2024-10-27
طل الصباح
سيرة الفنان ناصيف زيتون - فقرة حلو لو مر 27-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-27
طل الصباح
سيرة الفنان ناصيف زيتون - فقرة حلو لو مر 27-10-2024 | 2024
01:30 | 2024-10-27
عشرين
رئاسة البرلمان: صراع الهيمنة السنية - الحلقة ٤١ | الموسم 3
16:00 | 2024-10-26
عشرين
رئاسة البرلمان: صراع الهيمنة السنية - الحلقة ٤١ | الموسم 3
16:00 | 2024-10-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٦تشرين الأول الى ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-26
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٦تشرين الأول الى ١ تشرين الثاني ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-10-26
اخترنا لك
الحوثيون يعلنون تنفيذ ثلاث عمليات استهدفت سفناً
15:43 | 2024-10-28
مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث "القصف الإسرائيلي" على إيران
15:09 | 2024-10-28
صفارات الإنذار تدوي في "الجليل الأعلى"
14:36 | 2024-10-28
أرقام مهمة قبل "الثلاثاء المرتقب"
14:28 | 2024-10-28
تعليق جديد من بايدن على غزة
14:03 | 2024-10-28
غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان
14:00 | 2024-10-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ينجر العراق إلى الحرب القائمة بالمنطقة؟
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.