إيران تكشف حقيقة تضرر أحد مصافيها بهجوم إسرائيلي

وذكر لوكالة "أنباء الجمهورية الإيرانية"، عبر منصة "إكس"، أن "مرافق مصفاة عبادان لم تتضرر جراء عدوان النظام الصهيوني على إيران، وأن أنشطة التكرير والإنتاج استمرت بشكل طبيعي ومرغوب فيه".وقال مبعوث لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين، لمجلس الأمن، إن "الحكومة الأمريكية متواطئة في الهجوم وستتحمل عواقبه".وأضاف سعيد إيرواني أن "إيران تحتفظ بحقها الأصيل في الرد على الهجوم الإسرائيلي في الوقت الذي تختاره"، على حد قوله.وشدد في له خلال جلسة طارئة لمجلس على أن "هذا الهجوم هو جزء من النمط العدواني الذي تتبعه إسرائيل لزعزعة استقرار المنطقة".